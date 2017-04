CNIDH : Pour la réduction de la détention provisoire

La Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH) a participé à la célébration de la journée de la détention provisoire en Afrique le 25 avril dernier. Suite à l’assemblée générale du Réseau Africain en 2015 au Cameroun, il a été décidé que des efforts doivent être conjugués afin de réduire le recours aux détentions provisoires qui, selon la Constitution malgache demeurent une exception.

Des chiffres terrifiants. Des études ont été conduites par la CNIDH auprès de l’Administration Pénitentiaire malgache et révèlent des chiffres terrifiants. En effet, ces derniers renseignent que « sur les 20 241 détenus recensés, ventilés dans 82 centres carcéraux, 8 205 sont placés sous mandat de dépôt dans l’attente de leur procès, contre 12 036 autres prisonniers déjà jugés et condamnés ». La conclusion parait donc simple : 40% de la population carcérale est constituée par des personnes en détention préventive, toujours d’après les informations fournies par la CNIDH. Il ne faut pas minimiser la surpopulation carcérale que cela engendre. Mais il ne faut pas non plus oublier la léthargie au niveau du traitement des affaires judiciaires au sein de la Justice.

Recueillis par Aina Bovel