Bianco : Projet de plainte du DFP contre Mahafaly

A l’instar des autres associations et groupements politiques, Ratolojananahary Maharavo, dit Doudou n’a pas manqué non plus de parler de l’affaire Claudine Razaimamonjy. Cet administrateur civil qui n’a pas sa langue dans sa poche d’annoncer que le « Dinika ho fanavotam-pirenena » (DFP) va déposer une plainte auprès du Bianco contre le ministre de l’Intérieur Mahafaly Olivier Solonandrasana. Selon cet administrateur civil de son état, « Claudine Razaimamonjy n’est que le receleur dans ce détournement de deniers publics ». Et lui de se demander où sont les auteurs principaux et qui sont les signataires ?

Déblocage. Ainsi, outre le ministre de l’Intérieur, il a cité également l’ordonnateur secondaire, le personnel des responsables des marchés publics et le gestionnaire d’activités, tout en faisant savoir, qu’il n’y aurait pas de déblocage sans l’aval de ces responsables. Décidément, ce fondateur du DFP voudrait pousser cette affaire un peu plus loin voulant faire sauter des têtes. Faut-il rappeler cependant que Mahafaly Olivier Solonandrasana et Ratolojananahary Maharavo sont issus de la troisième promotion de l’Ecole Nationale d’Administration de Madagascar (ENAM).

Recueillis par Dominique R.