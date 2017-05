Comité de soutien du candidat d’«En Marche » : Tous derrière Emmanuel Macron

A trois jours du deuxième tour de l’élection présidentielle française, le comité de soutien d’Emmanuel Macron à Madagascar a tenu un déjeuner de presse, hier, au Café de la Gare. Les partisans du candidat « d’En Marche !» ont tenu d’abord à rappeler le vote des Français de l’étranger qui se sont prononcés pour un vote massif à Emmanuel Macron avec 40% des votes en faveur de ce dernier. Pour le second tour, ce comité lance un appel « tous derrière Emmanuel Macron ». D’ailleurs, selon l’un des intervenants, plus de 125 élus représentant les Français de l’étranger appellent à voter contre Marine Le Pen. Dans un communiqué ces élus ont déclaré « C’est la défense de nos valeurs républicaines de liberté, d’égalité et de fraternité qui est en jeu. Dans ces circonstances nous ne pouvons nous satisfaire ni de l’abstention ni du vote blanc. Français de l’étranger nous ne pouvons partager le programme de Marine Le Pen, projet xénophobe, anti-européen qui va à l’encontre de l’esprit d’ouverture vers le monde qui est le nôtre. Cest pourquoi au-delà de nos différentes sensibilités nous, conseillers et délégués consulaires devons voter et appeler à voter Emmanuel Macron, et le faire savoir largement autour de nous ».

Par ailleurs, les comités « En Marche ! » de Madagascar se mobilisent pour un rassemblement puissant autour d’une conviction forte en faveur d’une France républicaine, ouverte sur l’avenir et qui maintient à leur meilleur niveau les relations d’amitié avec ses partenaires techniques comme Madagascar.

Recueillis par Dominique R.