Police nationale : Sortie de la promotion « Fanilo »

Le corps de la police nationale vient d’être renforcé par la sortie de 19 nouveaux commissaires et 29 officiers. Ils sont issus de la promotion « Fanilo ». La cérémonie comportait aussi la passation du drapeau à la future promotion « Mahery », symbolisant à la fois la transmission du flambeau du patriotisme et de la souveraineté. A l’Ecole Nationale Supérieure de Police (ENSP), le Président Hery Rajaonarimampianina a déclaré que « la paix sociale et le développement sont interdépendants. La population a besoin de vivre et d’avancer dans la paix, sur la voie du développement, et c’est pour cette raison que la mission de la police est primordiale ».

Recueillis par Dominique R.