Mahazoarivo : Réunion sur la vindicte populaire, vol de vanille et kidnapping

L’insécurité a été à l’ordre du jour, hier, à Mahazoarivo, portant plus précisément sur la vindicte populaire, le vol de vanille et le kidnapping. Une réunion placée sous l’égide du Premier ministre Mahafaly Olivier et qui a vu la patigipation des ministres concernés. Des décisions ont été prises, lors de cette rencontre, ainsi ceux qui sont impliqués dans ces pratiques douteuses seront fortement punis. Concernant la vindicte populaire, l’Etat lance un appel à la communauté internationale pour lui prêter main forte. Pour ce qui est de la filière vanille, il y a eu des responsables qui ont été sanctionnés et d’autres qui sont passés en conseil de discipline. Lors de son intervention, le Premier ministre a été ferme, en déclarant qu’« il y aurait pas mal de gens qui seront démis de ses fonctions ». Quant au kidnapping, le pouvoir fera de son mieux pour arriver à bout de ces réseaux mafieux. Des prises de disposition certes louables mais force est cependant de constater que l’insécurité ne cesse de gagner du terrain dans le pays.

Recueillis par Dominique R.