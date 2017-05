Salaires et avantages : Clin d’œil du gouvernement au Parlement

Le gouvernement vient de faire un nouveau geste à l’endroit des parlementaires pour calmer la situation avant le face-à-face avec ces derniers.

Deux décrets ont été adoptés au nom du ministère des Finances et du Budget lors du Conseil des ministres de mercredi dernier. Le premier modifie et complète certaines dispositions du décret n°2016-196 du 24 mars 2016 fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature du président du Sénat, des membres du Bureau permanent et des sénateurs de Madagascar. Le second modifie et complète certaines dispositions du décret du décret n°2014-259 du 02 mai 2014, modifiées et complétées par le décret n°2016-196 du 24 mars 2016, fixant les salaires, accessoires, indemnités et avantages en nature du président de l’Assemblée nationale, des membres du Bureau Permanent et des députés de Madagascar. Interrogé sur les conséquences de ces deux décrets, le Questeur I du Sénat Abdirassoul Mourad d’expliquer : « Le règlement intérieur du Sénat prévoit 6 assistants parlementaires permanents par sénateur. Or, au nom de l’austérité, un décret a été pris, par le ministère des Finances et du Budget et ce décret fixe à 4 le nombre des assistants parlementaires permanents par sénateur. Actuellement, puisque le règlement intérieur du Sénat a une valeur juridique supérieure à un décret ministériel et que le budget de l’Etat peut aujourd’hui supporter des charges supplémentaires, le gouvernement a décidé d’augmenter à 5 pour cette année 2017 le nombre des assistants parlementaires permanents auquel a droit un sénateur. »

Motion de censure. L’Exécutif est en train de mener une opération de charme à l’endroit des députés et des sénateurs. Cette opération de charme intervient à un moment où les relations entre le gouvernement et les Parlementaires, plus particulièrement les députés, risquent de dégénérer, avec ces rumeurs persistantes sur une motion de censure. Il y a vingt jours, le ministère des Finances et du Budget a annoncé que le montant du FDL (Fonds de Développement Local) va passer de 200 millions d’Ariary à 250 millions d’Ariary pour l’exercice 2017 et pour chaque district à un seul député. Pour les districts à deux députés, ce montant va passer de 250 millions d’Ariary à 300 millions d’Ariary. Et vingt jours après, le gouvernement décide d’augmenter à 5 (si 4 auparavant) le nombre d’assistants parlementaires par député ou sénateur. En tout cas, faute des gros moyens financiers lui permettant de satisfaire les revendications des parlementaires sur les 4×4, le gouvernement utilise le peu dont il dispose pour faire taire les menaces à Tsimbazaza et à Anosikely. Effectivement pour le moment, il n’y a que des menaces et des rumeurs à l’Assemblée nationale. La première tentative de motion de censure menée par certains députés en quête des « seza » a été vite matée par le gouvernement.