Vindicte populaire à Mahabo : 2 gardes du corps d’un député tués par une foule en colère

Une vindicte populaire s’est soldée lundi dernier à Mahabo par la mort de deux éléments assurant la garde du député élu dans le district. C’était plus précisément dans le fokontany de Manamby. En effet, ces gardes de corps du député se sont lancés à la recherche d’une batterie de l’une de leurs voitures, qui aurait été volée. Ils se sont permis de perquisitionner des maisons, sans mandat de perquisition. Des gens concernés par ces perquisitions ont contesté. Alors que l’un des éléments effectuant les perquisitions armait son fusil pour réagir, l’un des contestataires, au nom de la légitime défense, a lancé sa hache et a tué sur le coup un élément du député Raveloson Ludivic dit Leva. La foule s’est vite rassemblée et s’en est pris à mort à un autre élément de ce dernier.

Appel. Hier, les « Zanak’i Mahabo » ont réagi. Emile Ratefinanahary a condamné le manque de prise de responsabilité et l’abus de pouvoir du député. « Ce manque de prise de responsabilité aggrave l’insécurité dans le district. », a-t-il dénoncé. Emile Ratefinanahary a lancé un appel aux autorités compétentes pour que ces dernières prennent les mesures qui s’imposent pour sortir la population de Mahabo de la situation où elle vit actuellement.

Recueillis par R. Eugène