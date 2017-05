Hery Rajaonarimampianina : « Le kidnapping c’est l’affaire de tous »

Le Président Hery Rajaonarimampianina s’est exprimé sur l’affaire de kidnapping, et ce, faisant suite probablement à l’enlèvement du jeune Yanish Ismaël commis à Ankadikely-Ilafy, le 14 mai dernier. Le Président de la République a notamment déclaré « ne dites pas que la solution vient seulement de nous mais c’est à nous tous de s’y mettre ». Autrement dit c’est l’affaire de tous. Il s’est demandé d’ailleurs « si personne n’a vu ou entendu ? ». Et d’enchaîner que concernant cette affaire, « le pouvoir a mis toutes les dispositions y afférentes ». En tous cas, les actes de banditisme ne cessent de gagner du terrain dans le pays que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. A tel point que les gens ne savent plus à quel saint se vouer.

Recueillis par Dominique R.