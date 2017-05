Incendie à Anosibe : La CUA au chevet des sinistrés

Etant encore absente de la Capitale, la maire de la commune urbaine d’Antananarivo Lalao Ravalomanana a été représentée hier à Anosibe-Andrefana par une équipe composée de ses proches collaborateurs, de député du IVe Arrondissement et du délégué au maire du IVe Arrondissement. Ces derniers ont remis des dons aux sinistrés d’un incendie qui a ravagé environ 30 toits et a fait 115 victimes. Les sinistrés ont reçu ainsi de l’équipe de la CUA 100 couvertures, 3 cartons de savon, 5 cartons de Sur’Eau, 10 sacs de riz blanc et des médicaments pour les enfants. La délégation de la commune urbaine a également transmis aux sinistrés le message de réconfort de la part de la maire Lalao Ravalomanana.

R.Eugène