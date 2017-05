Présidentielle de 2018 : Les députés pro-régime divisés

Les députés pro-régime commencent à se désolidariser. Ils ne sont plus unanimes sur plusieurs sujets politiques importants.

Si le président national du HVM Rivo Rakotovao a maintes fois réitéré la candidature de l’actuel président de la République à la prochaine élection présidentielle, cette candidature ne fait plus actuellement l’unanimité au sein des députés pro-régime. C’est surtout une partie des députés élus sous les couleurs du Mapar et du VPM-MMM qui a créé les groupes parlementaires Mapar 1, Mapar 2, VPM-MMM 1 et VPM-MMM 2 qui aurait trouvé un autre candidat à soutenir en 2018. Il s’agit d’Orlando Robimanana, ancien directeur général du Trésor. D’après nos sources, ce futur candidat à la présidentielle de 2018 aurait actuellement avec lui environ 25 députés à l’Assemblée nationale. Cette nouvelle donne politique déstabilise la majorité présidentielle à Tsimbazaza. Jusqu’ici donc, les députés sont tiraillés entre quatre candidats à la présidentielle de 2018 : Hery Rajaonarimampianina, Marc Ravalomanana, Andry Rajoelina et Orlando Robimanana.

4×4. La proche élection présidentielle n’est pas la seule source de discordance au sein de la majorité présidentielle à la Chambre Basse. Les divergences de points de vue se manifestent également sur les revendications relatives aux voitures tout-terrain. Pour certains, l’obtention de ces 4×4 est un droit, tandis que d’autres estiment que c’est une faveur. La divergence est aussi constatée sur les types de voiture tout-terrain à revendiquer. Le député pro-régime Maurice Ramarolahy élu dans le district d’Antsalova estime qu’une « Mazana II » (voiture produite par Karenjy) lui suffit, le vice-président de l’Assemblée nationale Abel Razafimahatratra, élu à Manakara, veut une voiture plus chère et plus prestigieuse. Pire, un climat de méfiance s’installe depuis la semaine dernière au sein des députés pro-régime. Car des bruits ont circulé à l’Hémicycle que 16 députés ont déjà eu leur 4×4. Certains élus pro-HVM sont actuellement dans l’expectative. Nos sources indiquent que cette question sera publiquement évoquée lors du face-à-face entre le gouvernement et l’Assemblée nationale le 31 mai prochain.

Performance des ministres. Les divergences au sein de la majorité présidentielle se manifestent également sur l’appréciation de la performance de chaque membre du gouvernement. Raison pour laquelle, au lendemain du dernier mini-remaniement, le député VPM-MMM Milavonjy Philobert, connu pour son soutien au régime en place, a réagi en déclarant que d’autres membres du gouvernement doivent être remplacés. Mais à entendre d’autres députés, les ministres qui se trouvent dans le collimateur de l’élu d’Ambovombe Androy ne sont pas les mêmes que ceux qu’ils envisagent de cibler à l’Hémicycle le 31 mai prochain. Force est cependant de constater dans certains cas que si un député n’est pas en bons termes avec un ministre, c’est parce que celui-ci ne le reçoit pas en audience ou ne lui donne pas de l’argent. Bref, l’Exécutif commence à avoir du mal à maitriser la situation à l’Assemblée nationale.

R.Eugène