TIM Analamanga : Formation sur le leadership

« Tiako I Madagasikara » dispense à ses militants des formations à l’approche des élections. C’est aux dirigeants et responsables du parti au niveau de la région Analamanga de débuter ces formations. Le coup d’envoi a été lancé hier au Magro Behoririka par son président national Marc Ravalomanana, qui a été assisté par les parlementaires du parti dont la sénatrice Olga Ramalason, vice-présidente nationale pour la province d’Antananarivo. « En tant que grand parti, le TIM a le devoir de former ses dirigeants et ses responsables pour pouvoir relever les défis qui les attendent à l’approche des élections. La formation portera sur plusieurs domaines, dont le leadership. On forme également ces dirigeants et ces responsables sur la vision du parti. », a expliqué la sénatrice Olga Ralamason.

Nouvelle stratégie. D’après toujours notre interlocuteur, les changements à la tête du TIM au niveau de la région Analamanga ont conduit au changement de la stratégie. « La formation nous permettra aussi de donner les nouvelles orientations par rapport à ces changements. », a souligné la sénatrice Olga Ramalason. Elle a par ailleurs laissé entendre que les dirigeants et les responsables du TIM dans les autres régions de l’île dont Vakinankaratra et Bongolava bénéficieront également de formations. A noter que des sénateurs et des députés TIM dans la région Analamanga ont été présents hier à Behoririka lors du lancement officiel de ces formations sur le leadership.

Recueillis par R. Eugène