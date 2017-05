Bonne fête à toutes les petites mamans sans exception !

Jour heureux que celui de la Fête des mères. Pères et enfants font tout pour que la joie règne et que la Mère soit reine. Cependant, tout n’est pas si rose comme la fleur qu’on lui offre, il est bien des cas où la fête leur rappelle des malheurs qu’elles endurent (et pas seulement chez les petites gens).

Bonne fête à toi petite maman, toi qui es entourée de tes enfants et de ton mari qui t’aiment.

Bonne fête à toi petite maman, toi qui es entourée de tes enfants qui t’aiment et dont le mari n’est jamais là.

Bonne fête à toi petite maman, pourvoyeuse de devises du barman de papa.

Bonne fête à toi petite maman, punching- ball favori de ton mari.

Bonne fête à toi petite maman, toi qui es entourée de tes enfants qui t’aiment et dont le mari est parti, hélas faire d’autres mamans ailleurs.

Bonne fête à toi petite maman dont le mari souhaite la même fête à d’autres mamans en ce même jour.

Bonne fête à toi petite maman dont l’enfant engendré n’a pu voir le jour.

Bonne fête à toi petite maman dont le mari n’est plus ainsi que tes enfants disparus avant toi.

Bonne fête à toi petite maman, dans les bras de ton mari avec vos rêves d’enfants que vous n’avez pu avoir.

Bonne fête à toi petite maman dont le bon dieu a fait femme mais pas toujours mère.

Bonne fête à toi petite maman biologique renommée X, parce que tu as abandonné ton enfant, malgré toi.

Bonne fête à toi petite maman appelée mère adoptive.

Bonne fête à toi petite maman ignorée de la fête des mères.

Bonne fête à toutes les petites mamans exclues de cette « fête commerciale » des mères qui fait mine d’ignorer leur solitude et qui ne les interpelle pas pour ne pas les blesser davantage.

M.Ranarivao