Claudine Razaimamonjy : Enquête du Bianco sur son EVASAN

Cela fait maintenant 54 jours que la Conseillère spéciale du président de la République, Claudine Razaimamonjy suit un traitement médical à l’hôpital HJRA. D’après les informations qui ont circulé hier, le Ministère de la Justice se dit enfin prêt pour mettre en place une commission spéciale en vue d’une contre-expertise médicale sur son état de santé. L’arrêté interministériel n°4673/60 du 10/11/1960 fixant le régime d’hospitalisation des détenus et qui a d’ailleurs fait l’objet d’une note de rappel signée conjointement par le Procureur de la République et deux de ses substituts le 23 mars 2004, stipule dans son article 8 que « Toute hospitalisation supérieure à 45 jours doit être appréciée par une Commission composée à Antananarivo du médecin chef de Befelatanana, du médecin chef de la Division Santé au Ministère de la Justice et de deux chirurgiens ». Depuis le 22 mai dernier donc, Claudine Razaimamonjy qui reste encore dans la chambre 126 du service neurochirurgie de l’HJRA est en situation irrégulière. Un traitement de faveur qui ne serait pas possible sans des complicités en haut lieu.

En catimini. Mise à part la baronne du parti HVM, d’autres hauts responsables sont également dans le collimateur du Bureau Indépendant Anti-Corruption. Joint au téléphone hier, le Directeur général du Bianco, Jean Louis Andriamifidy a fait savoir qu’une enquête a été ouverte par rapport à l’évacuation sanitaire de Claudine Razaimamonjy à l’île Maurice. Le lundi 10 avril dernier à 3h30, trois jours seulement après que les juges de la Chaîne pénale anti-corruption aient prononcé son placement sous mandat de dépôt, la Conseillère spéciale du président Hery Rajaonarimampianina a quitté, en catimini, le service des urgences de l’HJRA pour rejoindre l’île Maurice où elle a passé deux jours seulement dans la chambre 315 de la Clinique Fortis Darné de Floréal. Une évacuation sanitaire que les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar (SMM) considèrent comme « une évasion organisée ». D’ailleurs, accompagnée de son beau-frère, le Sénateur Riana Andriamandavy VII, d’un médecin et d’un agent pénitentiaire, la patronne de l’hôtel « A&C » est restée deux semaines à l’île Maurice.

Doléances. Jusqu’ici, aucune information sur les tenants et aboutissants de ce long séjour à Maurice n’a été dévoilée. C’est certainement la raison pour laquelle, le Bianco décide d’ouvrir une enquête. « Tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin à cette évasion organisée vont être poursuivis », a déjà averti le Procureur général près la Cour d’Appel, Jacques Randrianasolo. Faut-il rappeler que Claudine Razaimamonjy fait l’objet de deux Interdictions de Sortie du Territoire (IST) sorties le 1er novembre 2016 et le 7 avril 2017 par le PGCA. Comment a-t-elle donc pu quitter la Grande île à bord d’un jet privé ? A entendre les explications du Directeur général, Jean Louis Andriamifidy, les enquêteurs du Bianco mènent actuellement des investigations sur cette évacuation sanitaire. « Cette ouverture d’enquête a été décidée suite à plusieurs doléances reçues », a-t-il annoncé. Et de faire savoir au passage que « trois plaintes au minimum ont été reçues à Ambohibao ». Parmi les plaignants figurent entre autres, une association membre de la Société civile, mais aussi de simples citoyens.

HVM. Hier, Claudine Razaimamonjy était la grande absente de la cérémonie organisée au Carlton dans le cadre de la célébration du troisième anniversaire du parti « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara ». Une absence remarquable et très remarquée car lors de la présentation de vœux du parti au pouvoir que son hôtel, le « A&C » a d’ailleurs abrité le 14 janvier dernier, cette femme milliardaire s’était retrouvée sous les feux des projecteurs. L’on attend donc désormais les résultats de cette enquête du Bianco mais aussi la mise en place de la Commission spéciale pour en savoir davantage sur l’état de santé réel de la baronne du parti au pouvoir.

Davis R