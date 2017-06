CTM : Pour l’alignement des grilles indiciaires

La Conférence des Travailleurs de Madagascar (CTM) a tenu une réunion, hier, à l’hôtel Colbert. A l’ordre du jour, la question de l’alignement des grilles indiciaires des fonctionnaires. Toujours est-il que les travailleurs au sein de différents ministères ne cessent de revendiquer cet alignement par souci d’égalité de traitement. Pour le CTM-SSM Randrambaon’ny sendikà, l’enjeu est de taille. En partenariat avec la FES et avec l’appui du Fonds Commun Multi-bailleurs d’appui à la société civile de Madagascar, les syndicats ont commandité une étude sur la problématique, avec comme principe directeur de «relever les niveaux les plus faibles, sans réduire les acquis plus élevés ». Le but est que le travailleur et sa famille puissent vivre décemment de leurs salaires, dans une nation bien gouvernée et qui respecte l’Etat de droit. Cette rencontre a permis également la présentation des résultats de l’état des lieux des grilles indiciaires des fonctionnaires ainsi que l’environnement administratif et juridique régissant le traitement salarial des fonctionnaires. On a procédé aussi à la présentation des options d’alignement des grilles indiciaires des fonctionnaires ainsi que de l’impact budgétaire y afférent.

Dominique R.