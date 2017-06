Commune Urbaine d’Antananarivo : Le MAPAR réclame un audit

La réponse du berger à la bergère. Le MAPAR a riposté à la déclaration du deuxième adjoint au Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo, Julien Andriamorasata qui accuse les dirigeants de la municipalité durant la période transitoire d’avoir laissé des dettes de 40 milliards d’Ariary à la CUA. « Une accusation gratuite et infondée », selon Docteur Nirhy-Lanto Andriamahazo qui était Directeur de l’Inspection générale et Médiateur de la CUA en 2007, puis 1er Adjoint au Maire à partir de 2008. Ce leader du MAPAR accuse à son tour les dirigeants du « Tiako i Madagasikara » d’avoir ruiné la Mairie de Tana. D’après ses explications, « un an seulement après l’accession d’Andry Rajoelina à la tête de la Commune Urbaine d’Antananarivo, en 2007-2008, un Gap de 40 milliards d’Ariary a justement été découvert dans les comptes de la CUA ». Ironie du sort, le deuxième Adjoint de Lalao Ravalomanana évoque le même chiffre 10 ans après, ou enfin presque. Seulement, il tente de mettre la responsabilité sur le dos de la Transition et du « Tanora malaGasy Vonona ».

Blocage. Pourtant, à entendre les explications de Nirhy-Lanto Andriamahazo, les dirigeants qui se sont succédés au niveau de la Magistrature de la Ville des Mille entre 2009 et 2013 ont laissé une forte somme d’argent en héritage dans le budget de la commune. « Ou sont passés les fonds que nous avons laissés ? », se demande-t-il. Et de rappeler au passage les acharnements, les intimidations et le blocage que le régime Ravalomanana a fait subir à l’Administration communale dirigée par Andry Rajoelina lorsque celui-ci était élu Maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo en 2007. Pour faire la lumière sur cette affaire, Nirhy-Lanto Andriamahazo réclame un audit sur la gestion du budget de la Mairie de Tana en 2007, 2009, 2013 et actuellement. « Une transparence est de mise ne serait-ce que pour éclaircir l’opinion, mais aussi et surtout pour que la population tananarivienne puisse connaître qui a détourné son argent », a-t-il soutenu. Et de rappeler au passage les nombreuses réalisations du « Tanora malaGasy Vonona » au niveau de la Ville des Mille, en l’occurrence l’Hôtel de ville d’Analakely où l’équipe du Maire Lalao Ravalomanana s’est empressée d’installer son bureau alors que la passation de service avec son prédécesseur n’a pas encore eu lieu.

Davis R