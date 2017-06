Iles éparses : Une forte mobilisation nationale en gestation !

Le Cercle de Réflexion sur l’Avenir de Madagascar (CRAM) a rencontré le secrétaire d’Etat auprès du ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer hier dans la matinée. L’objet de la rencontre : rappeler aux autorités étatiques que l’affaire des îles éparses ou plutôt des îles malgaches est l’affaire de tous, sans avoir à considérer les convictions politiques. D’après les explications que nous avons reçues, la rencontre a duré une heure et demi mais n’a pas été vaine. En effet, il a été convenu, d’après Joël Harison, président du CRAM que « la commission îles éparses au sein de ce ministère prendra en charge de la stratégie à adopter pour les revendiquer après le retour de la secrétaire d’Etat étant actuellement en voyage à New York ».

Soutien populaire. Le CRAM, dans un communiqué en date du 1er juin, a rappelé que « le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, avait soutenu que la colonisation est un crime contre l’humanité ». Par voie de conséquence, Joël Harsion estime que « ces affirmations de Macron sont en faveur de Madagascar surtout que nonobstant la résolution 1514 (XV) de l’AG des Nations-Unies du 14 décembre 1960, la France ne les a pas encore rendues ». Il faut seulement que le gouvernement malgache affiche sa détermination à ce que ces îles nous reviennent. « Pour ce faire, il faut saisir la 4e commission des Nations-Unies qui discute en particulier des politiques spéciales et décolonisation. D’ailleurs, en étant vice-président de l’Assemblée Générale des nations-Unies, ce sera une occasion en or pour Madagascar ». Par voie de conséquence, et ce, après la rencontre d’aujourd’hui, une grande manifestation pacifique sera organisée au stade de Mahamasina pour « montrer au monde entier et surtout à l’Etat français que les Malgaches sont solidaires et unanimes sur la question des îles éparses. Mais nous précisons qu’il ne s’agira pas d’une francophobie », poursuit le président du CRAM. Pour cela, ce dernier appelle le gouvernement « à rejoindre et à soutenir cette démarche car s’il arrive à les réobtenir, le soutien populaire ne manquera pas d’arriver ». A suivre.

Aina Bovel