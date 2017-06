10e anniversaire de VIVA : Andry et Mialy Rajoelina montent sur scène

Le dixième anniversaire de la radio et télévision VIVA a été célébré samedi dernier à l’Arena Center Ivandry. Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de l’ancien président Andry Rajoelina et de son épouse, Mialy Rajoelina qui sont même montés sur scène. L’ancien couple présidentiel est actuellement de passage au pays. Faut-il rappeler qu’Andry Rajoelina a créé VIVA le 26 mai 2007, après avoir acheté la télé Ravinala qui appartenait à l’époque à Norbert Lala Ratsirahonana. « L’émotion dans la passion ». Tel a été le thème choisi pour cette soirée de lancement de la célébration du 10e anniversaire de VIVA. En effet, le spectacle qui s’est déroulé pendant plus de deux heures a été riche en émotion. De nombreuses personnalités politiques et des opérateurs économiques de renom ont été présents à l’Arena Center samedi soir. On peut citer entre autres, les Hajo Andrianainarivelo, Mamy Ravatomanga, Maurice Rajaofetra, Richard Randriamandranto, Eric Rajaonary, Sylvain Rabetsaroana, Ntsoa Randriamifidimanana, Freddy Rajaonera, Yvette Sylla, Joël Randriamandranto ainsi que tous les parlementaires élus sous les couleurs du MAPAR et les politiciens pro-Rajoelina. Pour ce qui est des artistes, l’on peut citer la présence entre autres, de Jaojoby, Farah Jones, Raboussa, Anyah, Tsiliva, Princio, Joséphine, ainsi que les jeunes talents du groupe « G5 » et les lauréats du concours « La voix d’Or ».

Davis R