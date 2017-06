Justice impartiale : La CAREA fait peau neuve !

Instaurer une justice impartiale ? C’est ce qu’ambitionne CAREA ou Compagnie des Arbitres Rapporteurs et Experts Agréés près les cours et les tribunaux de Madagascar. En effet, lors de son assemblée générale qui a eu lieu la semaine dernière, il a été décidé grosso modo que cette compagnie qui est d’ores et déjà en partenariat avec ses homologues du Canada et de la France va « changer de paysage et de décor ». A cet effet, les 50 experts présents se sont réunis la semaine dernière dans la salle d’audience 02 de la Cour Suprême Anosy pour discuter des principales nouvelles orientations à suivre. A l’issue et ce, d’après les explications que nous avons reçues, Bernard Rasolofo – président de CAREA et unique expert en qualité – et son équipe veulent « rénover et standardiser l’algorithmique à adopter pour la réalisation du rapport scientifique que l’expert aura la charge de produire et de livrer au juge si ce dernier souhaite obtenir l’avis de la CAREA dans une affaire bien déterminée ». En d’autres termes plus simples, ils entendent « mener la CAREA à un vrai professionnalisme afin d’apporter sa contribution à une vrai justice impartiale ».

Aina Bovel