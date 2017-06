OIF : Consolidation de la démocratie à Madagascar

La délégation de la Direction des Affaires Politiques et Gouvernance démocratique (DAPG) de l’organisation Internationale de la Francophonie (OIF) dirigée par Tadjoudine Ali-Diabacte, expert international de haut niveau et chef de mission, a été reçue ce jour par le Premier ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la préparation des élections et de la consolidation de la démocratie à Madagascar.

Commission consultative. Durant leur entrevue, plusieurs points sur différents aspects de l’organisation des élections ont été soulevés, entre autres les orientations de la commission consultative par rapport à la réforme afin d’améliorer les textes régissant les élections, et plus précisément le code électoral; l’appui de l’Organisation Internationale de la Francophonie pour le défi actuel et futur. Le Premier ministre a saisi cette occasion pour affirmer l’intention de l’État malgache, de saisir l’OIF pour ses éventuelles contributions, tant sur le plan financier qu’au niveau de l’expertise. Il a insisté sur les dispositions de sécurisation du processus électoral pour que les élections se déroulent dans le calme et la sérénité et le gouvernement est disposé à déployer en conséquence les moyens nécessaires.

Recueillis par Dominique R.