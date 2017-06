Sénateur Andrianjaka Goulzar : « Je ne fais pas pression sur la Justice »

Cet élu invite les représentants du SMM à se rendre à Ampanihy pour constater de visu la réalité. Il en est de même pour les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Le sénateur élu sous les couleurs du « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » (HVM) Andrianjaka Samson Goulzar a apporté sa version sur le cas qui s’est produit vendredi dernier à Ampanihy. A cet effet, il a tenu une conférence de presse au Grand hôtel Mellis, hier après-midi. Lors de cette rencontre avec la presse, il a notamment déclaré : « Je ne fais pas pression sur la Justice. Je ne me bats pas contre la Justice ». Etant donné les bruits qui circulent sur son compte, le sénateur a ainsi retracé cette journée du 2 juin. « Ce vendredi, il y avait une réunion des 19 maires que compte le district, les chefs Dina, le chef de district, le chef de région Atsimo Andrefana et moi-même dans un hôtel sis à Ampanihy », a-t-il fait savoir. A l’ordre du jour figuraient les « Dina ».

Solidarité. Et l’élu de continuer son exposé : « A 13h, nous étions sortis pour déjeuner, le juge d’instruction d’Ampanihy, accompagné de trois policiers sont venus, à bord d’un 4X4, pour arrêter le maire d’Androka, et ce, devant tout le monde ». Et lui d’enchaîner : « Nous ne nous opposons pas à la Justice, seulement il devrait y avoir un minimum à respecter. En guise de solidarité nous nous sommes tous déplacés au Palais de justice d’Ampanihy. On connaît la suite le maire d’Androka a été placé sous mandat de dépôt ». Visiblement le sénateur n’apprécie pas du tout les agissements du juge d’instruction. Il a ainsi souligné que ce n’est pas la première fois que ce juge accomplit de gestes pareils. Il a cité également le cas des maires d’Ankililaoka et d’Itampoha qui ont eu aussi des problèmes avec ce juge d’instruction.

Dominique R.