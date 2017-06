Mouvement Rohy : Présentation du code d’éthique des OSC

La coordination générale et la coordination technique du mouvement Rohy vont procéder ce jour à la présentation officielle des modalités d’application de la charte et du code d’éthique et d’intégrité des organisations de la société civile. La cérémonie aura lieu à l’hôtel Le Pavé Antaninarenina. Faut-il rappeler que le mouvement Rohy, composé de plusieurs dizaines d’organisations de la société civile a présenté en décembre dernier la charte des OSC. Ce document définit notamment le rôle et la mission de la société civile. Toujours est-il que le mouvement Rohy a procédé à une coopération et appréciation des services publics par les prestataires et les usagers ces derniers temps, et ce, à travers le projet AIKA (Ady Iombonana amin’ny Kolikoly no Arindra) financé par le projet Dinika de l’Union européenne. Faut-il également noter que ce mouvement a surtout axé ses actions de lutte contre la corruption dans sept services publics, en l’occurrence, la délivrance des passeports, la direction régionale des impôts Analamanga, les douanes au port de Toamasina, les axes routiers RN2 et RN7, la délivrance des permis de conduire et des cartes grises biométriques pour la province d’Antananarivo, la visite technique à Antananarivo et le service d’Etat civil dans les 1er et 4e arrondissements de la CUA.

Recueillis par Dominique R.