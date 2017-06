Atallah Béatrice : Cap sur Lomé

Le chef de la diplomatie malgache, non moins présidente de la Conférence Ministérielle de la Francophonie (CMF), Atallah Béatrice, s’est envolée hier soir pour Lomé, capitale du Togo. Elle dirige une délégation qui assurera le suivi des préparatifs techniques et logistiques de la 33e Conférence Ministérielle de la Francophonie qui, à titre de rappel, s’y tiendra du 24 au 27 novembre 2017. La passation de la présidence de la CMF entre le ministre des Affaires étrangères malgache et son homologue arménien se tiendra au cours de ce rendez-vous. Atallah Béatrice rencontrera de hautes personnalités techniques et politiques du gouvernement togolais. Il sera également prévu que le chef de la délégation remettra les pré-requis techniques et matériels pour la tenue de ladite conférence.

Déclaration d’Antananarivo. Cette visite de travail constituera une occasion pour le ministre des Affaires étrangères de la République de Madagascar de sensibiliser son interlocuteur dans la mise en œuvre des résolutions et de la déclaration d’Antananarivo ; Madagascar étant le garant de l’exécution des textes adoptés lors du sommet de la Francophonie d’Antananarivo. Après le Liban, ce sera au tour du Togo d’être visité par la présidente de la Conférence. Une opportunité pour cette dernière de lui apporter l’encouragement et le soutien de Madagascar aux préparatifs de la 33e conférence. Atallah Béatrice portera également les messages du président de la République Hery Rajaonarimampianina à son homologue togolais Faure Essozima GNASSINGBE.

Recueillis par R. Eugène