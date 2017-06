Pétanque section : Quand la Commission Centrale d’Arbitres fait défaut !

Organisés par la section Tana ainsi que Ambohidratrimo, Atsimondrano et Avaradrano, la compétition de pétanque de la semaine s’est déroulée en toute convivialité. Quatre catégories avec les jeunes, les dames, les vétérans et les seniors étaient en lice. Il y eut 56 chez les seniors, 21 chez les vétérans, 19 chez les dames, 17 chez les jeunes. Le titre est allé à Hery Morondava avec Taratra et Tafita en battant l’équipe d’Ivato. Il y eut d’autres équipes et de joueurs venant d’autres ligues comme celle d’Ambalavao Tsienimparihy. Les finalistes, pris à partie par la nuit, se sont arrangés pour le titre et les lots. Aucun arbitre de la commission centrale des arbitres n’est venu sur place. Toutefois deux arbitres nationaux, fraichement issus de la dernière promotion de janvier dernier ont assuré. Ils ont été pris en main auparavant par l’unique arbitre international Raberijao connu sous l’appellation Rabajao qui assure toutes les formations. L’on se demande si cette absence de la CCA cache quelque chose ?

Anny Andrianaivonirina