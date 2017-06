CFM : Appel à candidature ouvert !

Le Comité de Sélection National du Conseil du « Fampihavanana Malagasy » ou CSN/CFM vient d’ouvrir officiellement l’appel à candidature au sein de cet organe constitutionnel à partir d’aujourd’hui. Selon les dispositions de la loi n°2016-037 du 2 février 2017 relative à la réconciliation nationale, le comité de sélection aura à sélectionner justement les 22 membres issus des 22 régions de Madagascar, soit un candidat pour une région. Les 11 autres seront désignés par le chef de l’Etat. Les 33 membres du CFM vont principalement, pendant cinq ans, « conduire le processus de réconciliation nationale en mettant en œuvre les dispositifs prévus à cette fin », conformément à la loi suscitée.

Délai d’un mois. Néanmoins, des conditions doivent être remplies pour que la candidature ne soit pas rejetée. D’après les informations que nous avons reçues, « il faut être de nationalité malgache, avoir 40 ans révolus, être de bonne moralité, avoir de l’expérience sur les composantes et les éléments du processus de réconciliation nationale, ne pas être membre d’une Institution de la République, n’avoir jamais été condamné définitivement pour crime et délit, n’avoir jamais fait publiquement de déclaration hostile à la réconciliation nationale à Madagascar et ne pas être membre de l’instance dirigeante d’un parti politique ». Par ailleurs, il faut « être intègre, refuser le népotisme sous toutes ses formes, doté du sens de la Justice, du devoir, du bien public et de l’intérêt général, compétent et avoir une connaissance réelle de Madagascar et être capable de transcender les clivages de toute nature ». Les intéressés auront jusqu’au 14 juillet à 18 heures pour déposer leur candidature soit auprès des Districts, soit au siège du CSN/CFM, soit par voie postale, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception à l’adresse du CSN/CFM, bâtiment de l’Organisation Internationale de la Francophonie – Niveau 0 Antaninarenina, Antananarivo 101.

Recueillis par Aina Bovel