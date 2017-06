CUA : Vers un partenariat avec la ville de Pretoria

La mairie d’Antananarivo va tisser un étroit partenariat avec la municipalité de Pretoria, en Afrique du Sud.

La maire d’Antananarivo Lalao Ravalomanana est rentrée au pays hier après avoir assisté au sommet des maires des capitales africaines qui s’est déroulé à Pretoria du 13 au 15 juin dernier. Au cours de ce sommet, la première magistrate de la ville des Milles a parlé de la Capitale de Madagascar à ses collègues de l’Afrique. 12 grands projets ont été évoqués dont celui relatif à l’Agriculture urbaine qui intéresse particulièrement la mairie d’Antananarivo. D’après Lalao Ravalomanana, la municipalité de Tshwane (Pretoria) est prête à partager ses expériences au profit de la mairie d’Antananarivo. Après l’Afrique du Sud, la maire Lalao Ravalomanana mettra le cap sur Montréal (Canada) où l’AIMF (Association Internationale des Maires Francophones) tiendra son assemblée générale à partir du 22 juin. Encore une occasion pour le numéro Un de la capitale malgache de tisser des partenariats nécessaires à la reconstruction de sa circonscription.

Collaboration. A Pretoria, les maires des Capitales d’Afriques ont mis l’accent sur la nécessité d’une collaboration entre le pouvoir central et les Collectivités territoriales décentralisées (CTD) qui sont plus proches de la population. Ils étaient également unanimes sur certaines réalités : le taux d’urbanisation est très critique en Afrique, le changement climatique affecte les villes africaines et 50% de la population de l’Afrique habite en ville. Bref, Lalao Ravalomanana multiplie ses déplacements à l’extérieur non seulement pour tisser des partenariats avec différents organismes pouvant collaborer avec la commune urbaine d’Antananarivo, mais aussi pour accroître la visibilité d’Antananarivo au niveau international. Reste à savoir si la maire de la Capitale sera présente au pays le 26 juin prochain.

Recueillis par R. Eugène