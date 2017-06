Assises régionales HVM à Toliara : Pour la reconduction de Rajaonarimampianiny Hery en 2018

La reconduction de l’actuel président de la République Hery Rajaonarimampinina aux prochaines élections présidentielles de 2018 n’était une surprise, encore moins du choix de son propre parti HeryVaovao nyMadagasikara qui vient de tenir ses assises les 16 et 17 juin à Toliara. Lors de la clôture, le président du comité d’organisation, Kolo Roger, a tenu à remercier l’assemblée des militants HVM des 22 régions, venus de si loin. Puis ce fut une mise au point du président national, Rivo Rakotovao, qui a voulu véhiculer un message aux détracteurs du régime. Selon lui, le HVM est prêt à affronter toutes les élections et le parti œuvre pour le développement du pays en construisant diverses infrastructures, ce qui fait sa force, alors que les autres ne font que palabrer sans aucune réalisation. Rivo Rakotovao a rassuré aussi l’assistance que l’Etat n’a jamais retiré des terres privées pour le compte des étrangers. Il a annoncé que des réformes dans le statut du parti seront entreprises suivant la demande des militants, tout en révélant les noms des deux nouveaux vice-présidents : Horace Gatien et Marie Monique Razananiera. Un coordinateur par région sera bientôt nommé. Enfin ce fut la remise de fanion aux militants de la région du Boina, qui accueillera les prochaines assises régionales.

Equipe. Durant les deux jours, le comité technique a bien travaillé en capitalisant le travail des commissions dès l’après-midi du vendredi 16. Le CT a relevé un projet de société pour le futur candidat de 2018 avec un plan de stratégie pour les élections. Pour bien convaincre les militants, le CT énuméra toutes les réalisations du gouvernement et déclara : « On ne change pas une équipe qui travaille et qui gagne ». La Cité du Soleil s’est mise aux couleurs du parti HVM, bleu et blanc, le ciel aussi. Un seul nuage cependant, la sécurité en général, aurait pu être renforcée.

Charles RAZA, correspondant à Toliara