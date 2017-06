Opposition : Grande réunion avant le 26 juin

A chacun sa manière de célébrer la fête de l’Indépendance. Sur une station privée, Alain Andriamiseza a déclaré que l’opposition va tenir une manifestation avant le 26 juin. Il a tenu toutefois à préciser que c’est une grande réunion qui se tiendra en salle. Il n’a pas cependant précisé ni le lieu, ni la date. Le thème n’a pas été non plus annoncé. Ce qui est sûr ce que cela va porter notamment sur l’Etat de droit, la bonne gouvernance et évidemment le droit de manifester notamment sur une place publique.

Dispositions. Mais pour en revenir à la réunion que l’opposition prévoit de tenir dans le courant de cette semaine, il se pourrait qu’elle n’aurait pas gain de cause dans la mesure où des dispositions ont été déjà prises par le pouvoir central. En effet, il a été décidé, lors du conseil de gouvernement en date du 30 mai dernier, « En ce mois de la célébration du 57e anniversaire de l’Indépendance, toute manifestation sur la voie publique a été interdite. Et ce, pour que l’ordre public soit maintenu dans les normes légales et règlementaires préconisées par les textes en vigueur. Ordre a déjà été donné aux autorités étatiques pour l’application de cette décision».

Dominique R.