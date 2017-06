Ambohijatovo : Un agent de la CUA tabassé

Hier vers 12h, un agent de la commune urbaine d’Antananarivo, chargé de surveiller le parking à Ambohijatovo (devant la stèle de 47), a été tabassé par un usager de ce parking. En effet, alors qu’un enfant était en train de faire ses besoins sur le parking, cet agent de la CUA et des policiers municipaux demandaient à une dame qui l’a accompagné de recouvrir de terre l’excrément de l’enfant. La dame a refusé d’obtempérer. Au contraire, elle a haussé le ton contre les agents de la CUA.

Fuite. Lorsque la dame et l’enfant étaient partis, le père de ce dernier, qui travaille au ministère de la Population, était venu dans l’après-midi à Ambohijatovo chercher l’agent de parking qui a fait son travail. Il a tout de suite réprimandé ce dernier et puis l’a violemment tabassé. L’agent de la CUA a reçu des coups sur son nez et sur son œil gauche. L’agresseur qui a conduit une Peugeot 405 portant le numéro 1951 TBF a pris la fuite après ses actes. La commune urbaine d’Antananarivo va porter cette affaire d’agression devant les autorités compétentes. Ce n’est pas pour la première fois que des agents de la CUA qui font leur travail sont victimes d’agression.

R. Eugène