Opposition : Vers l’adoption d’une nouvelle stratégie

L’opposition resserre ses rangs ces derniers jours. Selon Maharavo Ratolojanahary dit Doudou, les forces de changement et les forces de l’opposition tiendront une réunion, ce jour, au Live Hôtel. Ces deux entités vont unir ainsi leurs efforts, afin d’éviter que l’opposition soit en ordre dispersé. Une nouvelle stratégie pourrait être en conséquence adoptée. D’ailleurs, un des dirigeants de l’opposition a déjà annoncé que cette dernière organisera une grande réunion avant le 26 juin et qui se tiendra en salle. Toujours d’après Doudou, cette réunion se fera en toute sérénité, et que les deux plateformes vont accorder leurs violons. En outre, l’Etat de droit et la bonne gouvernance seront également parmi les sujets abordés.

Manifestation. L’opposition n’entend pas s’arrêter à mi-chemin car après la célébration de la fête de l’indépendance, elle compte de nouveau se manifester. Mais l’on se demande si c’est toujours dans une enceinte fermée ou sur une voie publique ? Ce qui est sûr, ce serait au mois de juillet, étant donné que le conseil de gouvernement en date du 30mai dernier fait état que « toute manifestation sur la voie publique est interdite. Et ce, pour que l’ordre public soit maintenu dans les normes légales et règlementaires préconisées par les textes en vigueur. Ordre a déjà été donné aux autorités étatiques pour l’application de cette décision ». Et ce, durant le mois de juin.

Dominique R.