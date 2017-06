Grande-Bretagne : 45 millions de dollars pour Madagascar en 2016

A l’occasion des 91 ans de la reine Elizabeth II, une cérémonie s’est tenue, hier, à la Résidence de la Grande-Bretagne, à Alarobia. En marge de cette cérémonie, l’ambassadeur de la Grande-Bretagne à Madagascar Thimothy Smart a annoncé que son pays a octroyé plus de 45 millions de dollars pour Madagascar, en 2016. Ces aides ont porté, entre autres, sur la lutte contre la déforestation, l’énergie et le soutien aux populations vulnérables du Sud de la Grande Ile. Par ailleurs, lors de son allocution, l’ambassadeur n’a pas manqué de rappeler le 200e anniversaire du traité d’amitié entre le roi Radama Ier et la Couronne britannique.

Dominique R.