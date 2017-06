Didier Ratsiraka : « Je suis toujours vivant »

L’amiral a riposté face aux nouvelles postées sur les réseaux sociaux annonçant sa mort. Il s’agit de Didier Ratsiraka qui a déclaré haut et fort « je suis toujours vivant ». A propos de la corruption qui gangrène la société malgache, l’ancien Président de dénoncer qu’il y a le corrupteur mais également le corrompu. Il estime, par ailleurs que si chacun fait bien son travail, le pays n’est pas là où il en est actuellement. Et l’amiral de déplorer que du temps où il a été à la barre le prix du riz et celui de l’euro ne sont pas en leur état actuel. L’on assiste ainsi à une inflation galopante. Par ailleurs, l’ancien locataire d’Iavoloha d’annoncer qu’il tiendra prochainement une conférence de presse. C’est le moment où il va donner notamment son point de vue sur les affaires nationales.

Dominique R.