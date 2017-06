Fête nationale : 5.000 Ar par personne pour remplir Mahamasina

Les gens des bas-quartiers ont été « particulièrement » mobilisés hier pour remplir le stade de Mahamasina.

Le régime HVM a fait tout pour remplir hier le stade de Mahamasina. Des chefs de fokontany ont été particulièrement responsabilisés pour mobiliser les gens de leurs « circonscriptions » à faire le déplacement pour le traditionnel défilé militaire. D’ après des témoignages recueillis au niveau de certains fokontany, celui ou celle qui a accepté d’aller à Mahamasina pour remplir le vaste gradin du stade a gagné 5.000 Ar et un transport gratuit. D’autres ont eu 3.000 Ar chacun. Des taxi-Be ont été spécialement payés pour ces transports. Arrivés au stade de Mahamasina, on a distribué à ces gens « particulièrement mobilisés » des mini-drapeaux aux couleurs nationales. Pour animer l’ambiance au stade, ils ont hissé ces mini-drapeaux au moment où le président de la République Hery Rajaonarimampianina effectuait la traditionnelle revue militaire au stade de Mahamasina.

Impopularité. Si les dirigeants HVM avaient recours à cette pratique politique qui ne date pourtant pas d’aujourd’hui, c’est parce qu’ils sont conscients que leur cote de popularité tombe au plus bas. Le HVM est gravement en perte de vitesse dans la Capitale où tout le monde s’attend à un duel électoral sans merci entre le TIM de Marc Ravalomanana et le Mapar d’Andry Rajoelina aux présidentielles de 2018. Le stade de Mahamasina a affiché plein hier, certes, mais il faut admettre que l’apparence était trompeuse. Quelque part, le président de la République est nourri de faux espoir par ses collaborateurs. Pour ne pas dire qu’il est tout simplement trompé par ces derniers. En tout cas, remplir le stade de Mahamasina par des personnes « payées » est une pratique à laquelle les dirigeants successifs avaient recours avant leur chute. Mais, à la différence des régimes de Didier Ratsiraka et de Ravalomanana, celui de Hery Rajaonarimampianina y a eu recours trop tôt.

Esprit rebelle. Encore une fois, Antananarivo n’a pas caché son esprit rebelle à l’endroit du régime en place. La population tananarivienne n’était pas massivement venue de sa propre initiative hier au stade de Mahamasina. Une partie de cette population a monnayé sa présence. Cet esprit rebelle de la population tananarivienne se manifeste également à travers son refus de planter le drapeau national au-dessus des toits de leurs maisons. Très peu de gens se sont pliés à ce « signe de patriotisme ». Pour une partie de l’opinion tananarivienne, obéir à ce « signe de patriotisme », c’est obéir au régime HVM. Quoi qu’il en soit, la fête nationale a été célébrée dans la liesse populaire dans toutes les parties de l’île. A Antananarivo, la population a eu droit à des podiums et divers divertissements. C’était surtout le cas sur l’Avenue de l’Indépendance à Analakely. Sans oublier les feux d’artifice qui ont illuminé le ciel de la Capitale et de certains chefs-lieux des provinces la nuit du 25 juin.

R.Eugène