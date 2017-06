Iavoloha et Mahamasina : Ravalo, Rajoelina et Zafy absents

Des absences et des présences ont été remarquées et remarquables hier aussi bien au défilé militaire de Mahamasina qu’au banquet présidentiel d’Iavoloha. Le corps diplomatique a massivement répondu à l’invitation du couple présidentiel et de l’Armée Malagasy qui a célébré ses 57ans d’existence. Les chefs d’église au sein du FFKM étaient également présents, à l’exception du Dr Davida Rakotonirina de la FLM qui se trouve actuellement à l’extérieur pour des raisons de santé. Par contre, les anciens présidents Marc Ravalomanana, Zafy Albert et Andry Rajoelina ont brillé par leur absence. Contrairement à Didier Ratsiraka qui a été aperçu au stade de Mahamasina, mais a été absent à Iavoloha. D’anciens premiers ministres ont aussi répondu à l’invitation, pour ne citer que Mangalaza Eugène, Omer Beriziky, Monja Roindefo et Charles Rabemananjara. Pourtant, le deuxième PM de la transition Camille Vital a brillé par son absence.

Québec, Paris et Ivandry. L’ancien président Marc Ravalomanana a fêté le 57e anniversaire de l’Indépendance au Québec, avec la diaspora malgache de cette ville canadienne. Pour sa part, l’ancien président de la transition Andry Rajoelina a préféré rester à Paris avec sa famille. Quant à l’ancien président Zafy Albert, il se trouve actuellement au pays, mais il a tout simplement boycotté l’invitation du couple présidentiel. Depuis son domicile à Ivandry, Zafy Albert a préféré suivre en direct sur la TVM le déroulement des festivités de Mahamasina et d’Iavoloha. A noter que la Présidence de la République a invité 1 300 personnes à ces festivités. A la grande surprise des observateurs, le Doyen du Corps diplomatique, le Premier ministre et les présidents des chambres parlementaires ont été privés de discours hier à Iavoloha.

R.Eugène