Districts d’Antananarivo Atsimondrano et Avaradrano : Mise en place de la délégation locale de l’Aménagement du Territoire

Une fois de plus, le ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE) a renouvelé son engagement de s’ouvrir et de se rapprocher, un peu plus, de la population locale. Cette politique de la proximité s’est traduite par l’inauguration de la DELAT ou Délégation Locale de l’Aménagement du Territoire pour les Districts d’Antananarivo Atsimondrano et Avaradrano se trouvant à Ankadindratombo, hier par le directeur général de l’Aménagement du Territoire, Gérard Andriamanohisoa et quelques autorités responsables au sein du M2PATE. « Les communes comprises dans ces districts n’auront plus à se déplacer au service régional de l’aménagement du territoire ou SRAT à Ambatomena au niveau de la prise en charge des dossiers qui leur sont parvenus, grâce à la mise en place de cette DELAT », a précisé le DGATE.

Qualité des services. Toujours dans cette optique, la promesse de ce dernier d’accélérer le traitement des dossiers au niveau du SRAT, en seulement deux jours, sera facilitée par cette délégation locale. « Avec cette DELAT, l’on projette également d’atténuer les cas de corruption et d’améliorer la qualité des services publics », a rassuré Gérard Andriamanohisoa. Aussi a-t-on appris hier que d’ici à un mois, le district d’Ambohidratrimo se dotera de sa DELAT et viendront celles des régions qui ont d’ores et déjà un guichet unique topographique et foncier, mais ne se dotant pas de la branche « aménagement du territoire ». A noter que cette délégation locale se chargera, entre autres, de l’alignement, de la délivrance des permis de construire qui ne ressortent pas de la compétence des communes, des transactions immobilières et des affaires domaniales.

Aina Bovel