Polibrèves

*Le Consulat de Madagascar en France organisera demain 30 juin une cérémonie axée sur la célébration de l’accession de Madagascar à l’indépendance au Consulat Général à Marseille. C’est le nouveau consul, en la personne de Pascal Rajaonarison, qui la dirigera à partir de 18heures. Des discours, un cocktail dinatoire et diverses animations seront au rendez-vous.

*Une délégation du ministère auprès de la Présidence en charge des Projets Présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement (M2PATE), conduite par le directeur général de l’Aménagement du Territoire, Gérard Andriamanohisoa, s’est rendue hier au Sénat. Le but étant de remettre aux sénateurs des brochures relatives à la loi n°2015-051 sur l’Orientation de l’Aménagement du Territoire (LOAT) et à la loi n°2015-052 relative à l’Urbanisme et à l’Habitat (LUH). Durant cette visite, la délégation a été reçue par Honoré Rakotomanana, le président du Sénat et quelques membres du bureau permanent.

Recueillis par Aina Bovel