SMM : Ultimatum de 10 jours contre le régime

Comme prévu, les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar ont tenu hier au bureau de la Cour suprême à Anosy leur Assemblée générale extraordinaire. A l’issue de la réunion, le SMM a lancé un ultimatum de 10 jours contre le régime afin d’apporter des réponses à leurs revendications. En effet, les magistrats prévoient d’interpeller les autorités étatiques en déposant un mémorandum relatif à leurs revendications auprès de la Présidence de la République, la Primature et le Ministère de la Justice. Le délai de 10 jours commencera donc après ce déplacement à Iavoloha, Mahazoarivo et Faravohitra. A la fin de cet ultimatum, les membres du Syndicat des Magistrats de Madagascar prévoient d’observer une grève générale. « Une grève illimitée est fortement envisagée », a laissé entendre le vice-président du SMM Fanahimanana Tiaray. Un nouveau blocage total de l’appareil judiciaire n’est donc pas à écarter. En effet, les magistrats prévoient de mettre la pression sur le régime HVM afin de mettre en application les résolutions prises durant les assises nationales de 2012. Parmi les revendications figurent également la modernisation de la gestion de carrière, la lutte contre la corruption et la cessation de l’instrumentalisation de la Justice. Reste à savoir si le Ministère de tutelle et les dirigeants HVM prendront en considération ce énième ultimatum du SMM.

Davis R