Manif du TIM à Mahamasina : Feu vert de la Préfecture de Police

Fin du suspens. La grande manifestation que le parti « Tiako i Madagasikara » prévoit d’organiser au stade de Mahamasina le 8 juillet prochain aura bel et bien lieu. En effet, l’ancien parti au pouvoir prépare une véritable démonstration de force au cœur de la Ville des Mille dans le cadre de la célébration de son 15è anniversaire. De source proche de l’ancien président Marc Ravalomanana, la Préfecture de Police d’Antananarivo a déjà donné son feu vert pour cet évènement. Les organisateurs ont reçu hier l’autorisation émanant de la Préfecture de Police. D’après les informations, le préparatif bat son plein actuellement. Faut-il rappeler que ce grand rassemblement sera animé par de nombreux artistes de renom. En marge de sa visite au Canada, Ravalo a déjà annoncé la couleur. « Nous allons prouver le 8 juillet prochain que le TIM est un parti fort », a-t-il déclaré. Une manière de faire savoir que le « Tiako i Madagasikara » est prêt à relever le défi, face notamment au « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » qui se considère comme le « number one » en matière de popularité. Et ce, même si à chaque rassemblement, aussi bien à Tana que dans les autres provinces, le « kravaty manga » est toujours accusé de payer ses partisans et d’utiliser les prérogatives de puissances publiques. C’était le cas notamment lors du défilé militaire du 26 juin dernier où des leaders du parti ont distribué de l’argent à l’extérieur du stade de Mahamasina.

Davis R