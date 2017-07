Polybrèves

*Les partisans du Tiako i Madagasikara et de l’ancien chef de l’Etat, Marc Ravalomanana vont se retrouver ce samedi 8 juillet au Stade Municipal de Mahamasina. Cette grande mobilisation s’inscrit dans le cadre de la célébration du 15e anniversaire du parti. Tous les ténors du Tim y seront présents et les responsables garantissent d’ores et déjà la sécurité du public. Notons que la Préfecture de Police d’Antananarivo a donné son autorisation pour la tenue de cette mobilisation.

*Ce vendredi 7 juillet, les journalistes et les professionnels des médias regroupés au sein du Mouvement pour la Liberté d’Expression (MLE) organiseront une grande mobilisation pour marquer le premier anniversaire de l’adoption du Code de la Communication Médiatisée qu’ils jugent « liberticide ». Pour cette mobilisation, le MLE fait appel au soutien et à l’appui des forces vives de la Nation. Par ailleurs, le lancement officiel de l’émission hebdomadaire « Tsy mahaleo ny sampona » se fera également à cette date, en réplique à celle du chef de l’Etat « Fotoam-bita ».

*Vendredi dernier, il y a eu – au sein de la Commission Electorale Nationale Indépendante ou Ceni Alarobia – une rencontre entre cette dernière et les membres de la société civile. C’était une occasion pour les deux parties d’établir la stratégie à adopter afin de sensibiliser les citoyens à participer au processus électoral. Les listes des votants, les lieux et les bureaux de vote ont été les outils indispensables utilisés lors de cette rencontre.

Recueillis par Aina Bovel