Marc Ravalomanana : Interpellation de la communauté internationale sur les dérives autoritaires du régime

De quoi ils vont parler 48h après un rassemblement « illégalement et injustement » interdit et réprimé par les force de l’Ordre dans le cadre du 15e anniversaire du TIM ? L’ancien président Marc Ravalomanana a confirmé ce qu’il a déclaré avant-hier au Carlton : « J’aurai lundi prochain une importante rencontre avec l’ambassadrice de France à Madagascar. » Devant la presse hier à son domicile à Faravohitra, le président national du TIM a montré une lettre qu’il vient d’adresser aux chancelleries étrangères à Madagascar ainsi qu’aux organisations régionales et internationales qui coopèrent avec la Grande Ile dont notamment la SADC, l’Union africaine et les Nations Unies. L’interpellation de Marc Ravalomanana vise à attirer l’attention de la communauté internationale sur les dérives autoritaires du régime en place. « Un régime qui bafoue la démocratie, la liberté d’expression et l’Etat de droit. Ce que fait le régime HVM ignore les principes et les valeurs défendus par les partenaires de Madagascar. », a-t-il affirmé.

« Never give up ! ». L’interpellation de la communauté internationale ne sera pas la seule action que le Tim va entreprendre face aux dérives autoritaires du régime en place. Hier, Marc Ravalomanana a annoncé que son parti, qui reste toujours selon lui dans la légalité, va porter plainte contre l’Etat et la préfecture de police à cause du fait que ces derniers ont osé jusqu’à bafouer une décision de justice. « Le tribunal administratif a tranché en suspendant la décision d’annulation de l’autorisation délivrée par le préfet de police, mais ce verdict de la justice a été complètement ignoré. », a-t-il rappelé. Avant de poursuivre : « A ma connaissance et suivant la déclaration du Me Willy Razafinjatovo dit Olala, la Commune urbaine d’Antananarivo va également porter plainte suite à l’assaut par les éléments de l’Emmo-Reg du stade de Mahamasina qui est pourtant la propriété de la commune urbaine. » Marc Ravalomanana a aussi clarifié hier devant la presse à Faravohitra que la célébration du 15e anniversaire du TIM n’est pas terminée. « Nous allons envoyer une nouvelle demande à la préfecture de Police d’Antananarivo et une autre à la CUA pour l’utilisation du stade de Mahamasina en vue d’un éventuel nouveau rendez-vous avec le peuple malgache. Il n’est pas question de céder aux pressions et à la dictature. Never give up !», a-t-il fait savoir.