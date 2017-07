Milavonjy Philobert : « Marc Ravalomanana veut provoquer un bain de sang »

« Une manœuvre de déstabilisation ». C’est ainsi que le député Milavonjy Philobert considère la « Grande mobilisation » prévue par le « Tiako i Madagasikara » dans le cadre de la célébration de son 15e anniversaire. Selon ses dires, « l’ancien président Marc Ravalomanana souhaite provoquer un nouveau bain de sang pour revenir au pouvoir ». « Dès sa montée au pouvoir en 2002, Ravalo a versé du sang. Même situation en 2009 lorsqu’il a quitté le pouvoir », a rappelé le député d’Ambovombe Androy qui estime que « Ravalo n’a pas changé et ne changera pas ». Milavonjy Philobert n’a également pas manqué de rappeler que « c’est le président Hery Rajaonarimampianina qui lui a permis de rentrer au pays après plusieurs années d’exil. Et ce, malgré l’existence d’une décision de Justice que l’on peut toujours appliquer à son encontre ». A entendre ce parlementaire, « la tolérance du régime actuel ne signifie pas une faiblesse, mais plutôt un respect pour le Fampihavanam-pirenena ». Par rapport à la descente dans la rue des « Zanak’i Dada » qui s’est tenue samedi dernier, ce parlementaire pro-régime pointe du doigt le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Justice. Selon ses dires, « Olivier Mahafaly Solonandrasana et Charles Andriamiseza ont failli à leurs missions. Ils sont responsables de la situation de trouble actuelle ». « Le président Hery Rajaonarimampianina devrait limoger ces responsables qui ternissent l’image du régime », soutient Milavonjy Philobert.

Davis R