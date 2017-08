Détenus politiques : « Le processus de réconciliation nationale est déjà compromis »

Même si le Comité du « Fampihavanana Malagasy » ou CFM n’est pas encore mis sur pied, des critiques fusent déjà. Cette fois, elles émanent d’Henri Rakotomalala ou Riribe, président de la fédération des ex- détenus politiques ou Fedex. Selon lui, des irrégularités sont constatées au niveau de la sélection des 22 membres choisis par le comité de sélection national. « Ma candidature pour la Région Atsinanana a été approuvée et j’étais à Androy quand on m’avait téléphoné que je devrais mettre le cap sur Antananarivo pour l’entretien oral. Arrivé ici, on m’avait demandé de passer l’enquête de moralité dans cette région et quand je m’apprêtais à partir, la liste des personnes qui sont admissibles à l’oral est déjà sortie », explique-t-il. Mais d’après les critères établis par le comité de sélection, ceux qui ont été condamnés définitivement pour crime et délit ne peuvent pas proposer leur candidature. Par voie de conséquence, le même comité de sélection – suivant la logique – ne devrait même pas retenir la candidature de Riribe qui qualifie déjà cette sélection de « biaisée et pas du tout transparente ». Dans cette même optique,c’est l’essence même de la réconciliation nationale qui est compromise. Il a également pointé du doigt la liste de ceux qui ont été admissibles pour la prochaine étape. « Veuillez-vous référer à la dernière liste. On y voit clairement des généraux, des colonels et d’anciens membres du FFM qui n’ont pratiquement pas réussi à mettre en place la véritable réconciliation nationale », soutient-il.

Recueillis par Aina Bovel