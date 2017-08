Forum de la Diaspora : Les préparatifs battent leur plein

Le village Voara à Andohatapenaka se prépare à accueillir du 26 au 28 août prochain le forum de la Diaspora. La ministre des Affaires étrangères Béatrice Atallah y a effectué hier une visite qui lui a permis de constater de visu l’avancement des préparatifs de cette rencontre à laquelle vont participer des personnalités issues du secteur privé, du secteur public et de la société civile. « Les préparatifs avancent bien. Avec le soutien du gouvernement, le ministère des Affaires étrangères est déjà prêt à l’organisation de ce forum. Nous attendons une participation massive de la diaspora issue de diverses organisations et d’associations.», a expliqué hier le chef de la diplomatie malgache. On a également appris hier que plusieurs sujets sont à débattre durant le rendez-vous dont entre autres nationalité et citoyenneté, protection des affaires consulaires, coopération décentralisées et opportunités d’investissement.

Recueillis par R. Eugène