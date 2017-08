Milavonjy Philobert : « Ravalomanana est un menteur »

« Un comportement qui n’est pas digne d’un homme d’Etat ». C’est ainsi que le député d’Ambovombe Androy, Milavonjy Andriasy Philobert considère l’agissement de l’ancien président Marc Ravalomanana qui s’est fait expulsé d’un hôtel à Antsiranana jeudi dernier. Au cours d’une conférence de presse organisée hier, l’élu « Malagasy Miara-Miainga » dénonce « un mensonge d’Etat ». Selon ses explications, « Marc Ravalomanana et son épouse n’ont jamais été expulsés de l’hôtel. D’ailleurs, le Préfet de Police d’Antsiranana et les responsables au niveau de l’Organe Mixte de Conception ont déjà expliqué que leurs noms ne figuraient même pas dans la liste des clients de l’hôtel ». Pour le député Milavonjy Philobert, « cette affaire confirme, une fois de plus encore que Marc Ravalomanana n’a pas changé ». Et lui de rappeler au passage que « ce genre de comportement était à l’origine de son éviction au pouvoir par le peuple ». « Ravalo cherche uniquement à discréditer le président Hery Rajaonarimampianina vis-à-vis du peuple malgache », estime le député d’Ambovombe Androy. Selon ses dires, « l’ancien président de la République cherche à jouer la victime pour gagner la compassion des Malgaches ». Il a également lancé un appel à l’endroit du président Hery Rajaonarimampianina afin de ne pas céder aux provocations. « Au lieu de mettre en application la décision de Justice qui condamne Marc Ravalomanana, le Chef de l’Etat fait preuve de sagesse en mettant en œuvre le processus de réconciliation nationale actuellement en cours pour prouver sa bonne foi », soutient Milavonjy Philobert.

Davis R