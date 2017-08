Qui sont nos hommes politiques ? Razafimahefa Herimanana, « Servir la Nation est un honneur et non une profession lucrative »

Cet économiste de 60 ans a commencé ses études à l’Ecole primaire de Mahamasina Est, puis à l’Ecole Normale de Mahamasina. Il a continué ses études secondaires au lycée Gallieni où il a obtenu son baccalauréat. Après la licence es-sciences économiques qu’il obtenait à la faculté EESDEGS à Ankatso, il poursuit ses études en Europe. Après la Suisse, il fréquente l’université de Grenoble où il obtient une licence en économie internationale, puis la maîtrise et le DEA. Revenu à Madagascar, il fut nommé Secrétaire Général du ministère de l’Energie en 2002. En tant qu’homme de dossiers, il s’attelait à mettre en place la loi sur les investissements miniers, le décret d’application du code de l’eau et l’ADER pour l’électrification rurale. En 2009, malgré son appartenance à un parti politique pro RAVALOMANANA, il fut nommé membre de la HAT. Cette preuve de confiance du président de la Transition l’a beaucoup marqué c’est ainsi qu’il ne le quitte plus et devient jusqu’à ce jour l’un de ses plus fidèles collaborateurs. Devenu membre du CST, il occupe la fonction de Président de la Commission Développement rural. Sur le plan économique, depuis son retour au pays, il a créé une société de distribution de matériaux de construction dont le principal partenaire est le cimentier HOLCIM/LAFARGE. Plusieurs fois primé par la société HOLCIM qui a décerné à sa société AUTO-KAMS le titre de « Meilleur Promoteur de la Marque Holcim/lafarge en 2016 ». « Cette activité commerciale me permet de subvenir aux besoins de ma famille et de garder une indépendance financière vis-à-vis du monde politique » dit-il,

Rencontres. Sur le plan social, en tant que Coordonnateur national des Projets de l’ONG Allemande Deutsch Malagasy G (DMG), il s’occupe de l’organisation d’un reboisement annuel de 3 000 à 5 000 plants d’arbres endémiques ainsi que la création d’une école nommée DMG Schule qui s’occupe de la scolarisation des enfants les plus démunis en fournissant un repas complet quotidien, toutes les fournitures scolaires ainsi que le paiement des salaires des enseignants. Pour Herimanana Razafimahefa, « faire de la politique pour servir la Nation est un honneur et non une profession lucrative. S’engager dans la politique est un sacerdoce vu son caractère respectable en raison du sacrifice et du dévouement qu’elle exige» nous martèle-t-il avec conviction. Très jeune, élevé par son arrière-grand-mère à Ambohimanga Rova, cette vielle dame lui raconte souvent l’histoire de son grand-père Rainandriamanpandry qui fût un homme courageux et un patriote et qu’elle a vu se faire fusiller à Antsahamanitra. Plus tard, il a appris la politique au fur et à mesure des rencontres. En classe de cinquième au lycée Gallieni, son professeur d’Histoire de l’époque, qui n’est autre que Ramandimbilahatra Raymond, lui propose de lui donner une formation politique hebdomadaire qu’il a acceptée sans hésitation. Plus tard à l’Université d’Ankatso, ses professeurs de l’époque dontWilly Léonard et Rabetsitonta l’intègreront dans le Groupe de Réflexion et d’Action de Développement pour Madagascar (GRAD ILOAFO). A partir de ce moment, il commence à fréquenter les plus grands de la politique malgache dont le Fondateur du MONIMA Monja Jaona qui fût arrêté avec lui en juin 1980. Monja Jaona fut mis en résidence surveillée à Ankilivondraka et lui connaîtra pour la première fois l’emprisonnement à Antanimora. Il avait également beaucoup de respect pour le Pasteur Andriamanjato Richard qu’il considère comme un guide, un sage et un fin analyste politique. Il le consultait surtout dans les moments les plus difficiles.

Voyager. Cet économiste de son état aime voyager. L’un de ses meilleurs souvenirs fût sa rencontre avec Wini Mandela en Afrique du Sud en 2011. Son premier voyage en Allemagne en 1982 où il a appris « qu’il ne peut y avoir de progrès et de développement sans rigueur et disciplines », l’a beaucoup marqué. Puis, son voyage au Japon en 2003, invité par le gouvernement japonais. Il fut fasciné par le courage du peuple et sa capacité à reconstruire rapidement. La visite de la place où fut larguée la première bombe atomique à Hiroshima, lui restera gravée à jamais dans la mémoire. Formé spirituellement à la Cathédrale d’Analakely par des illustres Pasteurs dont Rabarioelina, Rakoto André, Ravalomanana et actuellement le Pasteur Dina, le Chrétien protestant qu’il est préserve comme la prunelle de ses yeux la fidélité envers ses amis et ses idées. Aussi, il garde un très mauvais souvenir de la trahison en général et celle de ses amis en particuliers. Il adore les bons petits plats mijotés comme le « anamalaho sy tsaramaso lena » (brède mafana aux flagelots), boulettes de viande au cresson. Au restaurant, il commande souvent un magret de canard au poivre vert accompagné d’un vin rouge de préférence un bon Bourgogne. Son rêve c’est de pouvoir reboiser des millions de plants d’arbres sur des milliers d’hectares de terrain. Positionnement politique en 2018. Comme ces ancêtres d’Ambohimanga, il croit à son destin de faiseur de roi.

Recueillis par Dominique R.