Onitiana Realy : 6 heures de route à moto jusqu’à Antsakabary

La ministre de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme (MPPSPF) effectuait une descente à Antsakabary, sans se soucier si elle allait être reconduite ou pas après le remaniement qui s’annonçait imminent.

« Les annales de la République ont montré que tous les dirigeants qui s’étaient rendus à Antsakabary devaient par la suite, perdre leurs sièges », a rappelé Onitiana Realy. Plus soucieuse du sort de la population de cette commune enclavée et sinistrée que de son poste de ministre. Elle y a effectivement conduit une délégation du MPPSPF à Antsakabary où 6 mois après les faits qui s’y étaient produits, seules 300 feuilles de tôle sur les 6300 envoyées sont parvenues aux habitants des « fokontany » concernés. Le gros du lot était bloqué au niveau du pont Sofia. La situation vient d’être débloquée avec le passage de la délégation venue d’Ambohijatovo qui a mis 3 jours pour arriver dans cette commune sise dans le district de Befandriana Nord. La ministre Onitiana Realy en personne a effectué 6 heures de route à moto pour parcourir les 85 km de piste entre le pont de Sofia et Antsakabary.

Première fois. Depuis les graves événements qui avaient, c’est le cas de le dire, mis à feu et à sang les villages d’Ambinaninandro, Ambodifinesy, Ambohitraivo et Ambalamanga, c’est la première fois qu’un membre du gouvernement parvient sur les lieux. Faut-il effectivement rappeler que la délégation composée du ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, du ministre de la Défense nationale et du Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie s’était arrêtée à Befandriana Nord le 20 février 2017. Sans aller jusqu’à Antsakabary. Là où une femme ministre vient de se rendre pour procéder jeudi dernier à la remise officielle des tôles, ustensiles de cuisine…

Enquêtes. 7 tonnes de riz ont été également distribuées pour l’occasion à la population d’Antsakabary où 752 élèves des écoles primaires publiques se sont vus remettre pour leur part des kits scolaires. Une aide d’un intérêt …capital pour leurs parents dans la perspective de la prochaine rentrée scolaire. Le MPPSPF n’a pas non plus manqué d’apporter des matériels de production (machines à coudre, herses) à une association de femmes locale tout comme la ministre a écouté les doléances de la population. Laquelle a été mise au courant de l’avancement des deux enquêtes, d’après les informations transmises par le ministère de la Justice : « Concernant le meurtre des 2 policiers, l’affaire a été déférée au Tribunal de Première Instance d’Antsohihy le 27 février 2017 ; 5 personnes ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de la même ville. Quant aux actes perpétrés dans les fokontany d’Antsakabary, la dernière audition des 40 policiers s’est tenue le 16 août 2017. Le dossier est en cours de finalisation en vue d’un transfert auprès du Tribunal de Première Instance d’Antananarivo ».

HIMO. Le déplacement de la délégation ministérielle s’inscrivait aussi dans le cadre du relèvement des familles, une mission confiée au MPPSPF qui a lancé un chantier de Haute Intensité de Main d’Œuvre (HIMO). 5 jours durant, près de 800 personnes (à raison de 2 membres de chacune des 396 familles victimes d’incendie et de violence) se sont attelés à des travaux de reconstruction et d’assainissement. Les habitants ont demandé à ce que la construction d’un puits soit intégrée dans ce chantier HIMO. Ce qui a amené la ministre Onitiana Realy à saluer leur courage et leur capacité d’endurance ainsi que leur désir de se relever après les épreuves qu’ils ont endurées.

R. O