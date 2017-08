Marc Ravalomanana : Rencontre avec les dirigeants catholiques, hier, à Morondava

« Je n’ai aucun problème avec les dirigeants catholiques. La preuve, je viens d’avoir une rencontre avec eux et nous avons discuté des problèmes socio-économiques, dont entre autres l’insécurité et l’inflation que connaît la population de la région de Menabe. » C’est en ces termes que l’ancien président Marc Ravalomanana a décrit hier, à Morondava, l’état de ses relations avec les dirigeants de l’Eglise catholique à Madagascar. En effet, après la messe qui a été organisée dimanche dans la capitale du Menabe dans le cadre de la célébration de la Journée nationale des Enfants catholiques, le Nonce apostolique Mgr Paolo Rocco Gualtieri a demandé à rencontrer de nouveau hier l’ancien président. La rencontre a vu la présence d’évêques catholiques dont entre autres Mgr Odon Arsène Razanakolona (archevêque d’Antananarivo) et Mgr Fabien Raharilamboniaina (Evêque de Morondava).

Laïcs FJKM. Interrogé par les journalistes locaux sur les polémiques concernant sa présence lors de la messe de dimanche à Morondava, Marc Ravalomanana d’expliquer : « On s’est convenu à l’avance avec les dirigeants catholiques que je ne pouvais pas assister à la réception pour la simple raison que j’avais un autre rendez-vous à honorer avec les laïcs FJKM qui organisaient ce dimanche leur assemblée à Morondava. Les dirigeants catholiques m’ont excusé et m’ont dit que je pouvais partir discrètement au moment du « Tsinjaka ». Ce que j’ai fait. Il est donc faux de dire que j’ai brusquement quitté le culte parce que je n’ai pas droit à la parole. » A noter que les laïcs FJKM ont également tenu dimanche dernier leur assemblée dans la capitale du Menabe. Marc Ravalomanana était présent au rendez-vous en tant que président du comité de 50e anniversaire de l’Eglise réformée.

R. Eugène