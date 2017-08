SMM – Greffiers : Vers une grève générale simultanée

La poursuite de la revendication du Syndicat des Magistrats de Madagascar dépendra de l’issue de la rencontre avec la nouvelle ministre de la Justice qui aura lieu demain à Faravohitra.

La cérémonie de passation de service entre le ministre de la Justice sortant Charles Andriamiseza et son successeur Rasolo Elise Alexandrine s’est déroulée hier à Faravohitra. Une cérémonie marquant la prise de fonction officielle de la nouvelle Garde des Sceaux qui entend poursuivre la réalisation des projets déjà mis en œuvre par son prédécesseur. Le renforcement de la lutte contre la corruption et la restauration du respect de la hiérarchie au niveau de la Justice figurent parmi les priorités de la nouvelle patronne du Ministère de la Justice. Une pique lancée à l’encontre de l’instance dirigeante du Syndicat des Magistrats de Madagascar en quelque sorte. Dénonçant ardemment le non-respect de l’Etat de droit et de l’indépendance de la Justice par les hauts responsables étatiques, la présidente du SMM, Fanirisoa Ernaivo est notamment accusée par ses détracteurs de non-respect de la hiérarchie. Ironie du sort, cette dernière a assisté à la cérémonie de passation de service d’hier. Une occasion d’apprendre que la ministre Rasolo Elise Alexandrine a donné une réponse favorable à la demande d’audience déposée par le SMM. Aussi, une rencontre entre la Garde des Sceaux et les membres du bureau du Syndicat des Magistrats de Madagascar aura lieu demain à Faravohitra. A entendre les explications de Fanirisoa Ernaivo, la poursuite de la revendication du SMM dépendra de l’issue de cette entrevue.

Pourparlers. Quoiqu’il en soit, le numéro Un du SMM a déjà annoncé la couleur. En cas d’échec des pourparlers, un nouveau blocage total de la machine judiciaire n’est pas à écarter. A entendre les propos de Fanirisoa Ernaivo, les magistrats et les greffiers pourront organiser simultanément une grève générale. A noter que le président du Syndicat des greffiers a également assisté à cette cérémonie de passation de service au Ministère de la Justice. Le gouvernement n’ayant pas encore mis en application les décisions prises au niveau du Comité tripartite mis en place pour résoudre leurs revendications, les greffiers menacent de reprendre leur grève. Depuis le début de cette semaine, les auxiliaires de Justice lancent un ultimatum à l’encontre du Premier ministre Olivier Mahafaly Solonandrasana. Pour l’heure, toutes les parties prenantes semblent vouloir prioriser le dialogue. En donnant suite à la demande d’audience du SMM, et ce, contrairement à son prédécesseur le ministre Charles Andriamiseza, Rasolo Elise Alexandrine fait preuve de bonne foi. Histoire à suivre.

Davis R