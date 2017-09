CFM : Election des membres du bureau cette semaine

Le « Conseil pour le Fampihavanana Malagasy » (CFM) tiendra son Assemblée Générale dans le courant de cette semaine. De source informée, à l’ordre du jour de cette AG, l’élection des membres du bureau national de cet organe. Avant cette AG ses membres doivent d’abord prêter serment. Mais la question qui se pose est qui va être élu à la tête de ce conseil ? Sera-t-il parmi ceux qui ont été sélectionnés ou parmi ceux qui ont été désignés par le Président de la République ? Notons que ses attributions principales sont notamment, l’établissement de la vérité sur les violences et les allégations de violation des droits de l’Homme en relation avec des faits liés aux évènements politiques de 2002 jusqu’à la fin de la Transition, en permettant aux personnes victimes des violations des droits de l’Homme ainsi que celles qui en sont responsables de s’exprimer. Faut-il rappeler que les membres du CFM ont été nommés le 25 août dernier et six jours après, ils ont été reçus par le Président Hery Rajaonarimampianina à Iavoloha. Toujours est-il que bon nombre d’observateurs estiment que les membres du CFM devraient tout d’abord se réconcilier, avant d’entreprendre quoi que ce soit. Par ailleurs, ces derniers devraient également consulter les notables et les Tangalamena avant de prendre une décision.

Dominique R.