Antanimena : Un agent de la CUA tué par un motard de la COPS

Un agent d’assainissement de la CUA a été mortellement fauché avant-hier à Antanimena par un motard de la société de sécurité COPS, alors qu’il effectuait son travail quotidien. Alain Jean Andrianasolo a été immédiatement transporté à l’hôpital où il a succombé à ses blessures. L’auteur de l’accident n’a jamais pris soin de la victime. On a appris hier que la commune urbaine d’Antananarivo va porter plainte. En fait, ce n’est pas pour la première fois qu’un agent de la CUA a été victime d’actes de violence pendant l’accomplissement de ses missions. Le 20 juin dernier, un agent de parking a été sauvagement tabassé par un automobiliste en situation illégale à Ambohijatovo.

Tous égaux. La grande famille de la CUA conduite par la mairesse et son conseiller spécial Marc Ravalomanana se sont rendus hier au domicile du défunt pour présenter leurs messages de condoléances et de réconfort. La mairesse Lalao Ravalomanana a fait savoir à l’occasion que tous les employés de la CUA sont égaux. « L’égalité de traitement est la règle. Il n’y a pas des petits et des grands employés. Ce qui explique notre présence ici. », a-t-elle souligné.