Présidentielle 2018 : Le HVM accapare le terrain, l’opposition écartée

Faute de dispositions légales qui régissent la pré-campagne, certains partis politiques en profitent.

Les membres du bureau national du HVM, les membres du gouvernement et les parlementaires issus de ce parti présidentiel se sont réunis, hier, en son siège à Antanimena. Les Mahafaly Olivier, Rivo Rakotovao, Benjamina Ramarcel Ramanantsoa, Harry Laurent Rahajason, Rafatrolaza Barry Emmanuel, Nourdine Chabani, Paul Rabary, Rasoazananera Marie Monique et Jaobarison Randrianarivony, pour ne citer qu’eux, étaient présents à cette réunion. Selon le président national de ce parti, Rivo Rakotovao, c’est une rentrée politique. Il reste d’ailleurs confiant quant à la prochaine élection présidentielle. A la question sur la pré- campagne, ce parti d’avancer si on n’a pas le droit de procéder à des inaugurations. Comme si c’était pour dire : est-ce un péché ? Force est cependant de constater que le vide juridique avantage le parti au pouvoir. Toujours est-il que pour la présidentielle de 2018, visiblement le HVM accapare le terrain au détriment de l’opposition qui se sent écartée.

Contre. En effet, le fondateur du « Hery Vaovao ho an’i Madagasikara » ne rate aucune occasion pour inaugurer tel ou tel « zava-bita ». Les membres du gouvernement en font également autant. A propos du fameux « ni… ni… », le président national du parti de déclarer : « Nous n’en voulons pas en parler, nous souhaitons que tout le monde puisse se présenter s’il n’a pas enfreint la loi ». Et lui d’ajouter que l’« on n’est ni pour ou contre ». Mais en lisant, entre les lignes, on a l’impression que deux candidats potentiels ne semblent pas du tout être appréciés par ce parti. Il s’agit notamment de Marc Ravalomanana et de Andry Rajoelina.

Sondage. Par ailleurs, le président national du HVM de faire remarquer que les citoyens ne devraient pas se référer au sondage. Faut-il souligner au passage que le sondage qui a été mené ne joue pas en sa faveur. Pour en revenir à sa réunion d’hier qui s’est tenue à huis clos, le président national a tout simplement parlé que l’ordre du jour sera axé sur les actualités nationales et les affaires internes du parti. Il a toutefois indiqué qu’il y a une mutation du paysage politique et du rapport de force.

Dominique R.